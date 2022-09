JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Sebagai salah satu negara dengan demografi terbesar di dunia, Indonesia menjadi pasar yang menarik untuk industri otomotif. Belakangan ini tren electric vehicle (EV) cukup ramai diperbincangkan, seiring dengan upaya pemerintah Indonesia yang menginginkan zero emission carbon pada tahun 2030.

Beberapa emiten non-otomotif ramai-ramai masuk ke industri otomotif dengan memproduksi motor listrik di Indonesia. Emiten batu bara hingga emiten konstruksi mulai mendiversifikasi ke bisnis EV, bahkan ada yang ingin fokus di industri tersebut.

Lantas, apakah ini akan mengganggu market share emiten otomotif di Indonesia? Seperti apa rencana emiten otomotif untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner dengan topik "ABC, Automotive Bisa Cuan?" pada Kamis (15/09/2022) pukul 16.00 WIB.

