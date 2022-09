JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berdiskusi hangat dan akrab dengan tokoh kehormatan yakni Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Sung Y Kim, Duta Besar Jepang Kanasugi Kenji, Duta Besar Korea Selatan (Korsel) Park Taesung dan Komisaris Utama (Komut) IDX John A Prasetio di kediaman Dubes Park, Kamis (16/9/2022).

Hary membagikan momen keakraban ini pada akun Instagram miliknya, Jumat (16/09/2022).

“Kamis, 15 September 2022: Makan malam dengan empat tokoh terpandang; Duta Besar Amerika Serikat HE Mr. Sung Y. Kim, Duta Besar Jepang HE Mr. Kanasugi Kenji, Duta Besar Korea Selatan HE Mr. Park Taesung dan Komisaris Utama IDX Mr. John A. Prasetio,”ujar Hary.

Hary juga mengucapkan terima kasih kepada Dubes Park sebagai tuan rumah acara keakraban ini.

“Terima kasih Mr. Park, sudah menjamu makan malam di kediaman Anda,”imbuh Hary.

(fbn)