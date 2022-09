JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bagi Anda investor pemula yang memiliki saham di beberapa perusahaan tentu akan senang jika melihat portofolio saham hijau, dan sebaliknya merasa cemas jika saham yang dimilikinya turun. Padahal, naik turunnya harga saham merupakan hal yang wajar. Ada beberapa tips dari MotionTrade yang dapat Anda terapkan dalam menghadapi pergerakan saham yang fluktuatif.

1. Fokus Pada Tujuan Investasi

Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi saham, tentukan dahulu tujuan dan toleransi profil risiko Anda. Setiap investor memiliki profil risiko dan tujuan yang berbeda. Ada yang berinvestasi untuk mempersiapkan dana pensiun, tetapi ada juga yang berinvestasi untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Dengan tujuan yang jelas, Anda tentunya tidak mudah panik saat harga saham sedang turun, terutama jika saham yang Anda miliki adalah saham unggulan yang memiliki peluang rebound.

2. Beli Lebih Banyak Ketika Pasar Jatuh

Ketika kondisi pasar saham sedang bearish, jangan mudah panik dan langsung melakukan penjualan terhadap semua portofolio saham Anda. Kondisi pasar yang bearish memberi Anda kesempatan untuk membeli lebih banyak saham bagus dengan harga yang lebih murah, tetapi pastikan penurunan yang terjadi sudah mulai stabil sebelum Anda melakukan koleksi.

3. Lakukan Pemantauan Portofolio

Anda harus melakukan pemantauan berkala terhadap portofolio investasi saham Anda. Tujuannya untuk memastikan prospek pertumbuhan, serta kondisi terkini fundamental perusahaan. Anda dapat melakukan pemantauan menjelang akhir bulan atau pergantian tahun. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, Anda akan mengetahui track record dari nilai investasi saham Anda.

4. Terapkan Diversifikasi Portofolio

Apabila Anda memiliki tujuan keuangan jangka pendek, Anda bisa mencoba melakukan diversifikasi portfolio saham ke produk yang lebih stabil seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Banyak platform investasi yang menyajikan beragam instrumen investasi berupa reksa dana dan saham di dalam satu aplikasi seperti aplikasi MotionTrade.

Dengan fitur 'Open Account', Anda dapat membuka rekening saham dan rekening reksadana melalui smartphone kapan pun dan dimana pun! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!