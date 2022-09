JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Selain saham dan reksa dana, investor kini mempunyai pilihan instrumen investasi lainnya. Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis produk investasi baru yakni Waran Terstruktur (structured warrant) pada 19 September 2022. Bagi investor pemula, Waran Terstruktur mungkin masih terdengar asing. MotionTrade akan membahas secara singkat mengenai pengertian Waran Terstruktur dan kelebihannya.

Waran Terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa, yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu aset dasar pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Investor dapat membeli Waran Terstruktur dan menikmati potensi keuntungan yang optimal seperti pembelian saham. Berikut 4 (empat) manfaat dari Waran Terstruktur antara lain:

BACA JUGA:Perluas Pasar, MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Baru di Taman Puring

1. Leverage

Dengan modal relatif kecil, investor dapat memiliki hak untuk membeli (Call) atau menjual (Put) underlying securities pada harga dan tanggal tertentu, sehingga persentase potensi keuntungan Waran Terstruktur cenderung lebih besar daripada underlying securities-nya, begitupun sebaliknya.

2. Potensi Keuntungan Tidak Terbatas

Potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh investor tidak terbatas, tergantung pada pergerakan harga underlying securities, sedangkan maksimum potensi kerugian yang dialami hanya sebatas harga Waran Terstruktur.

Baca Juga: KKP Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp30 Miliar dari Tindak Penyelundupan BBL

3. Sarana Lindung Nilai Investasi

Put Warrant dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai dengan mengunci harga jual underlying securities. Ketika harga underlying turun, investor memperoleh keuntungan dari perdagangan atau exercise Put Warrant.

4. Likuiditas Tinggi

Waran Terstruktur biasanya memiliki likuiditas yang tinggi karena perusahaan penerbit wajib menjadi liquidity provider dan dapat menunjuk Anggota Bursa lain sebagai liquidity provider .

Dengan fitur ’Open Account’, Anda dapat membuka rekening saham dan rekening reksadana melalui smartphone kapan pun dan dimana pun! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!