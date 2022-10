JAKARTA - MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mendukung penyelenggaraan acara “The 8th National Investment Day” yang diselenggarakan Universitas Bunda Mulia (UBM).

Acara tahunan tersebut digelar sebagai bentuk selebrasi ulang tahun Galeri Investasi BEI Universitas Bunda Mulia yang ke-9. Acara yang digelar oleh Program Studi Manajemen UBM tersebut terdiri dari dua kegiatan yaitu Kompetisi Stock Analysis dan Seminar berskala Nasional. Tema acara yang diangkat tahun ini adalah “Value Investing for Beginner”.

Dalam kompetisi stock analysis, MNC Sekuritas mengirimkan perwakilan dewan juri dari tim Riset MNC Sekuritas antara lain Senior Research Analyst MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana dan Analyst PT MNC Sekuritas Raka Junico.

Sementara itu, Seminar Nasional menghadirkan pembicara Head of Investor Relation PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) Luthan Fadel dan Head of Investor Communication and Business Analysis PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Adiputra Tjengdinata.

Head of Business MNC Sekuritas Muhammad Banyu Adiputra Utomo menyampaikan ucapan selamat untuk Galeri Investasi BEI UBM yang telah bekerja sama dengan MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia sejak 2 Oktober 2013. Banyu menjelaskan, pihaknya bangga atas inisiatif edukasi dan inklusi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh UBM.

“Selamat untuk Galeri Investasi UBM yang telah berkontribusi dalam pengembangan pasar modal selama hampir satu dekade," ucapnya dalam acara pembukaan The 8th National Investment Day di Kampus UBM, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Banyu mengungkapkan bahwa pihaknya melihat UBM sebagai salah satu Galeri Investasi BEI mitra MNC Sekuritas yang konsisten dalam mencetak investor pasar modal yang berkualitas.

"Tak heran, jumlah investor maupun nilai transaksi Galeri Investasi UBM juga meningkat dari tahun ke tahun,” jelas Banyu.

Sesuai dengan tema kegiatan tahun ini yaitu “Value Investing for Beginner”, MNC Sekuritas juga mengajak investor untuk menerapkan value investing melalui produk tabungan saham dengan manfaat proteksi yaitu MNC GEMESIN Plus. "Melalui MNC GEMESIN Plus, investor diajak untuk menanamkan kebiasaan untuk rutin menabung saham, sehingga dapat menuai hasilnya di masa mendatang," pungkasnya.