JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

Untuk menarik minat investasi di pasar modal, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan KISI Asset Management dalam mengadakan promo cashback Unit Penyertaan (UP) KISI Equity Fund senilai total lebih dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) orang pemenang Net Subcription tertinggi yang melakukan pembelian produk Reksa Dana KISI Equity Fund melalui aplikasi MotionTrade.

Cashback akan diberikan kepada 5 (lima) pemenang dengan net subscription tertinggi apabila memenuhi syarat akumulasi net subscription minimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama periode program. Juara 1 akan memperoleh cashback UP KISI Equity Fund senilai Rp 2 juta, juara 2 senilai Rp1,5 juta, juara 3 senilai Rp1 juta, juara 4 senilai Rp750 ribu, dan juara 5 senilai Rp500 ribu.

Promo berlaku untuk periode 20 Oktober 2022 – 20 November 2022. Jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan cashback dari KISI Asset Management! Informasi lebih lanjut mengenai promo, Anda dapat mengakses bit.ly/promoKISIMT3

