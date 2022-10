JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) berhasil meraih CSA Awards kategori The Best of Big Capitalization in the Consumer Cyclical Sector yang diselenggarakan Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

MNCN bergerak di industri media dan bagian dari MNC Group.

Adapun acara ini dilakukan dalam rangka memperingati 45 tahun Pasar Modal Indonesia dan Bulan Inklusi Keuangan Indonesia.

Adapun dalam acara tersebut sebanyak 6 perusahaan publik anak usaha BUMN dan 23 emiten swasta dari berbagai sektor meraih penghargaan CSA Awards, salah satunya ialah PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN).

CEO MNC Tbk sekaligus Managing Director RCTI Noersing, mengapresiasi CSI Institute atas anugerah yang telah diberikan kepada PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN).

"Saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari CSA Institute atas apresiasi awards yang diberikan kepada PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) pada kategori The Best of Big Capitalization In The Consumer Cyclical Sector," katanya di Gedung Menara 165, Jakarta (27/10/2022).

Noersing mengatakan, awards yang diberikan ini akan dapat menjadi dorongan dan motivaai bagi MNCN untuk bekerja lebih baik lagi. "Awards ini juga memberikan dorongan dan motivasi bagi MNCN untuk bekerja lebih baik lagi," jelasnya. Sementara itu, Ketua Tim Juri Roy Sembel menyatakan pemberian penghargaan kepada emiten ini, dilakukan melalui proses penilaian panjang, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. "Kami telah memulai proses ini sejak Juli 2022, hingga minggu lalu baru semua tim juri memutuskan mana emiten yang terbaik bagi seluruh stakeholder," ungkap Roy. Menurutnya, dari jumlah 800 emiten, tim juri telah menseleksi berbagai tahapan, hingga terpilih 129 emiten masuk nominasi penilaian. Nominasi didasarkan pada lima kriteria, yaitu aspek profitabilitas di masa mendatang, aspek keterbukaan terhadap pemegang saham, aspek good corporate governance (GCG), aspek likuiditas saham, aspek manajemen risiko dan aspek enviroenment, social, governance. "Emiten nominator ini kami nilai berdasarkan kinerja kualitatif dan kuantitatif perusahaan dan juga saham favorit pilihan para analis," pungkasnya.