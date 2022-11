JAKARTA - PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) meraup laba bersih USD14,69 juta di kuartal III 2022. Laba SHIP tersebut setara Rp223,99 miliar (kurs Rp15.247).

Dilansir dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (3/11/2022), pencapaian laba emiten jasa pelayaran itu meningkat 2,63% year on year (yoy) jika dibandingkan periode sama tahun lalu senilai USD14,31 juta. Hal ini membuat laba per saham dasar SHIP menjadi USD0,0054, dari semula USD0,0053.

Kenaikan laba tak terlepas dari peningkatan pendapatan usaha SHIP yang naik 20,75% yoy menjadi USD93,63 juta atau setara Rp1,42 triliun. Sementara jika dibandingkan pendapatan usaha per September tahun lalu sebesar USD77,53 juta.

Tiga pelanggan yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan SHIP berturut-turut yaitu BUT PetroChina International Jabung Ltd, PT Pertamina International Shipping, dan PT Pertamina Hulu Energi OSES Medco E&P Grissik Ltd.

Beban pokok SHIP ikut naik menyusul peningkatan pendapatan, yakni sebanyak 25,67% yoy menjadi USSD54,76 juta. Adapun beban usaha perseroan juga ikut membengkak menjadi USD6,42 juta.

Dari sisi neraca, total aset SHIP meningkat 18,56% menjadi USD385,87 juta, dari akhir 2021 di level USD325,46 juta. Kewajiban pembayaran atau liabilitas membengkak 24,85% menjadi USD218,01 juta, sedangkan modal/ekuitas tumbuh 11,27% menjadi USD167,86 juta. Hingga September 2022, SHIP menghasilkan kas bersih dari kegiatan operasi sebanyak USD32,62 juta, yang kemudian dipotong USD70,75 juta untuk membeli aset tetap. Perseroan juga tercatat menerima utang bank jangka panjang sebanyak USD60,37 juta. Alhasil sisa kas akhir periode SHIP mencapai USD22,23 juta, lebih rendah dari periode sama tahun lalu di level USD37,17 juta.