JAKARTA - Ancaman resesi 2023 sudah mulai terdengar hingga menjadi kekhawatiran banyak pihak di dunia.

Di mana jika benar resesi pada 2023 itu terjadi tentu akan membawa dampak ke banyak hal terutama pasar modal.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy pun buka suara soal kondisi tersebut.

Dia mengakui bahwa tren di global saat ini sedang posisi melemah.

Namun, dia melihat kondisi bursa Indonesia saat ini justru mengalami pertumbuhan.

"Dari sekian banyak bursa-bursa besar atau bursa-bursa merger di dunia ini, mungkin kita salah satunya yang masih mencatat pertumbuhan positif ya walaupun dalam beberapa minggu terakhir kita cenderung sideways dan mungkin sedang melemah di beberapa hari terakhir gitu ya," ujarnya dalam acara Special Dialogue Okezone dikutip Senin (31/10/2022).

Dia menjelaskan sampai dengan 14 Oktober 2022, bursa Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif 3,54%.

"Sementara kalau sampai dengan akhir September kita masih mencatat di lima something percent year to date pertumbuhan kita," bebernya.

Â

Dia pun tak menapik kalau kondisi global tentu bisa mempengaruhi bursa Indonesia.

Apalagi kenaikan suku bunga The Fed hingga lonjakan inflasi tengah menghantui.

"Hal ini memang karena global ini memang luar biasa gitu ya perkembangannya, sentimen kenaikan suku bunga The Fed sebagai konsekuensi dari inflasi US yang terus naik sejak awal tahun ini, di mana di per bulan kemarin inflasi di US sendiri mencatat 8,2% yoy gitu ya," jelasnya.

Namun, dia tetap optimis bahwa bursa Indonesia bisa terus tumbuh meski kondisi dunia tak menentu saat ini.

Adapun dia mengungkapkan ada 810 perusahaan yang tercatat di BEI hingga saat ini dan akan terus bertambah.