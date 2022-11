JAKARTA - MNC Life bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Panca Budi atau Unpab mengadakan diskusi “Manajemen Kekayaan - Perencanaan Keuangan Sejak Dini “, hari ini.

Acara Webincang Manajemen Kekayaan Perencanaan Keuangan Sejak Dini dilakukan secara daring via Zoom, dihadiri Dekan Fasosa Dr. E Rusiadi, SE,. M.Si., CIQnR., CIMMR, KA Prodi Manajemen Husni Muharram Ritonga, BA., MSc.M. Serta dihadiri Arike Agung W., AEPP, QWP, IPP selaku Head of Recruitment and Development MNC Life dan Maya Macia Sari, SE., M.Si selaku Dosen UNPAB sebagai narasumber di acara tersebut.

"Penting bagi saya melihat bagaimana perkembangan yang saat ini di perekonomian yang kondisinya mungkin (kurang stabil) bagaimana cara menyikapinya bagi para mahasiswa nanti kedepannya," ujar KA Prodi Manajemen Husni Muharram Ritonga, BA., MSc.M, Selasa (8/11/2022).

Untuk menyikapinya, dia melanjutkan betapa menarik untuk dilihat dan menyimak bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti ini.

"Terutama di bidang keuangan, bisa jadi ada trik khusus yang dipelajari dari diskusi kali ini yang dapat diharapkan ada sharing ilmu,” ulasnya.

Sementara itu, Head of Recruitment and Development Arike Agung memaparkan, ke mana habisnya uang milenial selama ini? dan cara mengelola keuangan agar tidak menyesal dikemudian hari./

Disampaikan juga dalam acara tersebut, MNC Life membuka peluang bagi para mahasiswa yang ingin mengelola keuangan dengan cara Investasi dan Menabung. Arike Agung W., AEPP, QWP, IPP memberikan tips mudah mengelola keuangan dengan cara pencatatan aset/harta yang dimiliki, pencatatan pengeluaran, dan pemasukan, petakan pengeluaran rutin jangka pendek dan jangka panjang, menyusun anggaran, menabung secara periodik untuk masa depan, dan perencanaan program untuk masa depan.

Selain Arike, pembicara kedua Maya Macia Sari, SE., M.Si selaku Dosen UNPAB, mengatakan dalam pemaparannya bahwa salah satu bentuk sikap yang perlu dimiliki generasi muda adalah segera bentuk sikap tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan secara matang demi kesejahteraan dimasa yg akan datang, dengan menekan biaya gaya hidup konsumtif dan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan Acara ini dihadiri oleh lebih 230 peserta dengan antusias peserta yang sangat baik terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya terutama ingin mengetahui tentang cara mengelola keuangan dengan baik sejak dini. MNC Life berperan serta meliterasi masyarakat dalam hal keuangan. PT MNC Life Assurance (MNC Life) dimiliki oleh MNC Group melalui anak perusahaannya PT. MNC Kapital Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap