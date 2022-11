JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya mantan Direktur Utama perseroan Ari Soemarno. Dirut Pertamina periode 2006-2013 ini menutup usia hari ini.

"Menyampaikan berita duka cita dari kami Keluarga Besar Pertamina, bahwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2006 - 2009, Bapak Ir. Ari Hernanto Soemarno, meninggal dunia pada Minggu, 13 November 2022, pukul 09.31 WIB di usia 72 Tahun," ujar Pjs. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Heppy Wulansari, Minggu (13/11/2022).

Pertamina menyampaikan bahwa Almarhum di semayamkan di rumah duka Jalan Wijaya IV No 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya akan dikebumikan pada pukul 15.30 WIB di Pemakaman Umum San Diego Hills, Karawang Jawa Barat.

"Semasa kepemimpinannya, Bapak Ari Hernanto Soemano telah mengabdi untuk perusahaan, khususnya dalam program transformasi. Kami memohon doa, agar Almarhum diterima amal ibadahnya di sisi Allah," tuturnya.

Sebelumnya, Mantan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno meninggal dunia. Kabar ini pun menjadi duka bagi industri migas Indonesia.

"Kabar Duka Cita. Innalilahi wa innailaihi Rojiun.Allahumagfirlahu Warhamhu Waafihi Wafuanhu. Turut berduka cita atas meninggalnya Bpk H Ari H Soemarno, mantan Dirut Pertamina," tulis informasi yang didapat Okezone, Minggu (13/11/2022).

Kabar duka tersebut pun dibenarkan Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting. "Iya betul," kata Irto kepada Okezone.

Ari Soemarno menjabar sebagai Dirut Pertamina pada periode 2006-2009. Sebelum meninggal, kakak mantan Menteri BUMN Rini Soemarno ini mengungkapkan soal perhitungan harga Pertalite.

Ari memperkirakan harga keekonomian Pertalite saat ini mencapai di atas Rp11.000-an per liter. Dengan demikian, ada selisih sekira Rp1.000 per liter yang disubsidi oleh pemerintah jika dijual mengacu harga pertalite saat ini Rp10.000 per liter.