JAKARTA - Harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) turun tajam hari ini, pelemahan ini terjadi sejak 5 hari perdagangan terakhir.

Berdasarkan data BEI, Selasa (29/11/2022), saham GOTO turun 11 poin atau 6,36% di level Rp162 per saham.

Sebelumnya saham GOTO dibuka sama dengan harga penutupan sehari sebelumnya, tepatnya pada harga Rp173 per saham.

Mencatatkan harga tertinggi Rp173 dan harga terendah Rp161, saham GOTO ditutup turun Rp11 per saham dalam sehari.

Pada saat penutupan, harga bid Rp162 per saham. Di lain sisi, harga offer terendah di Rp163 per saham.

Bila dihitung sejak 7 hari yang lalu (22 November 2022), harga saham GOTO hari ini turun -17.35 % dibanding harga saat itu (Rp 196).

BEI mencatat total nilai transaksi saham GOTO mencapai Rp277,50 miliar, sedangkan volume saham yang ditransaksikan mencapai 16.727.253 lot.

Dengan earning per share (EPS) alias laba bersih per saham Rp -23, maka price to earning ratio (PER) saham ini -7,52 kali. Adapun price to book value-nya (PBV) 1,45 kali.

Tercatat GOTO longsor menyentuh level ARB alias level koreksi terendah harian setelah ambles 6,49% kemarin.

Harga saham GOTO sudah melemah 6 hari beruntun dimana dalam sepekan GOTO tumbang 11,73% jelang periode lock up berakhir.