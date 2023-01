JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan bahwa akan terus amanah dan melaksanaan tugas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dengan baik.

Adapun BPK mencatat bahwa berbagai capaian telah berhasil diraih meski dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Bahkan, BPK dalam melaksanakan pemeriksaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemeriksaan tematik atas program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, dan bantuan

langsung tunai dana desa, serta prioritas nasional dan pemeriksaan SDGs,” kata Ketua BPK, Isma Yatun dalam Upacara Peringatan HUT ke-76

BPK yang berlangsung di Kantor Pusat BPK, Jakarta dikutip dari keterangan resmi, Selasa (17/1/2023).

 BACA JUGA: Ketua KPK Audiensi dengan BPKH Soal Dana Haji

Isma juga memaparkan tiga tantangan utama yang akan dihadapi, yaitu tantangan penegakan nilai dasar BPK yang perlu mendapat komitmen bersama, tantangan terkait optimalisasi penggunaan sumber daya BPK, serta tantangan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan.

Â

Baca Juga: Mengenal POP Merek, Program Unggulan DJKI Tingkatkan Pelayanan KI di 2023

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagai informasi, pada tahun 2022, BPK memperoleh peringkat pertama untuk tingkat Kementerian dan Lembaga untuk penyerapan anggaran BPK yang mencapai 99,65%.

BPK juga telah menerima beragam penghargaan, antara lain di bidang pengelolaan keuangan, SDM, kehumasan, hingga penetapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dia menambahkan kalau BPK juga telah membangun Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK untuk pemetaan proses bisnis, BPK General Office Automation (BPK GO) untuk integrasi dan kemudahan akses semua aplikasi di BPK, serta pengembangan Big Data Analytics (BIDICS) untuk mendukung pelaksanaan tugas melalui transformasi digital.

Tahun 2022 juga menjadi momentum peningkatan kapasitas melalui kerjasama internasional dengan menginisiasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) sebagai new engagement group G-20 dan terpilihnya BPK sebagai Chair of United Nations Panel of External Auditors, sebagai satu panel pemeriksa eksternal United Nations, Specialized Agencies and International Atomic Energy Agency.