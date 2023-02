JAKARTA - PT Mitra Pack Tbk (PACK) pasang harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp120 per saham. Dengan harga tersebut, perseroan berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp96 miliar.

Sementara itu, perseroan telah memulai masa penawaran umum pada 27 Februari hingga 2 Maret 2023 mendatang. Kemudian, perseroan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Maret 2023 dengan kode PACK.

Dalam prospektus yang dirilis, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 800 juta saham. Jumlah tersebut setara 25,24% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Perihal penggunaan dana, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian untuk peningkatan persediaan barang regular seperti pembelian consumable, mesin printer dan sparepart.

Perseroan juga akan menggunakan dana IPO untuk pengembangan pasar dalam hal perluasan pelanggan sewa di sektor penyewaan, penambahan dan pengembangan produk baru, serta untuk pemasaran atau marketing.

Manajemen perseroan menjelaskan, saat ini perseroan telah memiliki perjanjian dengan dua pemasok atau supplier, yaitu perjanjian distribusi non eksklusif antara perseroan dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd, dan perjanjian distribusi antara perseroan dengan Thermo Ramsey LLC. Selain dengan Markem Imaje Singapore Pte Ltd dan Thermo Ramsey LLC, perseroan belum memiliki perjanjian dengan pemasok lainnya.

Sebagai informasi, perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti coding, marking, labeling dan product inspection system. Selain itu, perseroan juga menjalankan kegiatan usaha di bidang shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging melalui perusahaan anak.