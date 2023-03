JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) menggembok alias melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham PT Indo Straits Tbk (PTIS). Saham PTIS digembok lantaran terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Untuk itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham PTIS pada perdagangan hari ini, Selasa 14 Maret 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham PTIS tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis surat yang ditandatangani P.H Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Donni Kusuma Permana dan P.H Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Yayuk Sri Wahyuni, Selasa (14/3/2023).

Bursa juga menghimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Berdasarkan data BEI, pergerakan saham emiten PTIS yang menyediakan jasa teknik kelautan terpadu dalam pekerjaan konstruksi sipil kelautan untuk perusahaan jasa migas dan logistik termasuk dukungan transportasi dan pengiriman barang ke perusahaan pertambangan batu bara ini terus menguat.

Adapun pada penutupan perdagangan kemarin, saham PTIS naik 17,43% di level 640. Sedangkan untuk perdagangan dalam sepekan sudah melonjak 64,95% dan sejak awal tahun saham ini melesat 79,78%.

Saat ini price earning ratio (PER) saham FMII berada di posisi 27,87 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 1,36 kali.