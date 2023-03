JAKARTA – Segini harta kekayaan Michelle Yeoh wanita Asia pertama yang meraih Piala Oscar. Michelle Yeoh seorang aktris asal Malaysia baru saja berhasil meraih Piala Oscar 2023. Hal ini membuat sejarah baru pada Academy Awards ke-95, sebab ia menjadi perempuan Asia pertama yang berhasil menang kategori Best Actress.

Kategori Best Actress tersebut ia dapatkan melalui perannya dalam film bertajuk "Everything Everywhere All at Once" yang rilis pada 2022 lalu. Tak hanya meraih penghargaan Piala Oscar saja, namun juga ia menyabet Golden Globe dan Screen Actor's Guild.

BACA JUGA: Potret Michelle Yeoh Aktris Terbaik Oscar 2023 Saat Ikut Miss World 1983 Bareng Titi DJ

Yeoh sendiri mulai meluncurkan kariernya sebagai artis pada saat ia memenangkan kontes kecantikan Miss Malaysia pada tahun 1983.

Sejak saat itu, Yeoh dengan cepat menjadi salah satu aktris yang paling dicari di industri perfilm-an. Hal inilah yang juga membuat dirinya memiliki kekayaan besar.

BACA JUGA: Michelle Yeoh Jadi Perempuan Asia Pertama yang Menang Aktris Terbaik Oscar

Pada tahun 2015 silam Michelle Yeoh masuk dalam daftar kedua sebagai perempuan terkaya yang ada di Malaysia. Di mana dia bersaing dengan nama-nama besar seperti Siti Nurhaliza, Lee Kim Hua, Pauline Chai, dan Nicol Ann David.

Melansir Celebrity Net Worth, Rabu (15/3/2023), Yeoh yang dibesarkan dalam sebuah keluarga tradisional Tiongkok itu memiliki kekayaan bersih sebesar USD40 juta.

Dia melakukan debut di layar kaca sebagai Miss Yeung dalam "The Owl vs Bombo". Peran awal Yeoh yang paling terkenal adalah dalam "Tomorrow Never Dies" dari franchise James Bond dan "Crouching Tiger, Hidden Dragon".

Baca Juga: Seruput, Menikmati Lezatnya Miso Ramen yang Authentic dengan Konsep Yatai Jepang

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam perannya tersebut ia dianugerahi nominasi Aktris Terbaik BAFTA Award pada tahun 2000. Sepanjang karirnya, Michelle Yeoh telah menerima banyak penghargaan dan pujian untuk karyanya di dunia film dan televisi. Selain nominasi BAFTA untuk "Crouching Tiger, Hidden Dragon" dan "The Lady", ia juga telah menerima penghargaan dari Festival Film Cannes, Penghargaan Film Hong Kong, dan Golden Horse Awards. Hingga pada tahun 2019, Yeoh dinobatkan sebagai Komandan Ordo Seni dan Sastra oleh pemerintah Prancis, sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap seni. Yeoh juga ikut dari bagian dari film dokumenter yang dibuat di Vietnam oleh Asian Injury Prevention Foundation. Dia sangat terlibat dalam kesejahteraan hewan dan bekerja untuk menyelamatkan Harimau Cina Selatan. Untuk diketahui, Yeoh sebelumnya menikah dan telah kandas dengan pengusaha Dickson Poon. Kemudian pada tahun 2015, ia menikah kembali dengan Jean Todt, seorang eksekutif motorsport asal Prancis. Suaminya Jean dikenal mengelola tim Formula Satu Ferrari di puncak kejayaan perusahaan.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.