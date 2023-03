JAKARTA - Harga telur ayam hari ini semakin mahal. Harga telur negeri di Jakarta Barat melonjak pada pekan pertama bulan Ramadan.

Namun, permintaan eceran atas telur masih cukup stabil. Saat ini harga telur ayam negeri dibanderol Rp31 ribu, dari harga sebelum puasa Rp28-Rp29 ribu.

"Biasanya kan Rp27-Rp28 ribu, pas menjelang puasa naik" kata Yayah Rokaya, pedagang di Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, Sabtu (25/3/2023).

Selain telur ayam negeri, aneka jenis telur lainnya juga meningkat tipis. Beberapa dijual per butir untuk kebutuhan eceran.

BACA JUGA: Cek Penerima Bansos Ramadhan 2023 dari Beras hingga Telur

Berdasarkan pengamatan MNC Portal Indonesia di lokasi, harga telur ayam kampung dijual Rp3.000 per butir, telur bebek Rp3.500 per butir, telur asin Rp4 ribu per butir, dan telur puyuh 1 box Rp18 ribu.

Follow Berita Okezone di Google News

"Masih banyak yang cari eceran biasanya," kata Koh Atin, pedagang lainnya. Yulia, seorang pembeli eceran mengakui peningkatan harga telur ayam negeri selalu terjadi saat bulan puasa. Ia menyebut masih memilih pasar tradisional daripada online. "Ya mau gimana lagi, namanya butuh, lebih dekat. Gapapa cuma naik Rp3 ribu kan," terangnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.