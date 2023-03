BALI - Kripto menjadi sorotan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-Asia Tenggara (Asean) di High Level Seminar From Asean to the World: Payment System in Digital Era.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, risiko kripto mesti di bahas dalam pertemuan ini. Pasalnya, di Asean sendiri terdapat 600 lebih aset kripto dan perusahaan blockchain.

BACA JUGA: Bos Kripto Terra Luna Ditangkap karena Kasus Penipuan

"Pertumbuhan (kripto) sangat cepat. Tentu ada beberapa manfaat dan juga beberapa risiko dari kripto dan blockchain seperti yang kita lihat dalam kondisi keuangan global. Kripto kita bahas di sini karena ada beberapa risiko dalam transformasi digital," ujar Perry dalam High Level Seminar From Asean to the World: Payment System in Digital Era, Bali, Selasa (28/3/2023).

Menurut Perry, negara-negara di Asean harus tahu cara menangani pertumbuhan aset kripto. Pasalnya, aset ini memiliki risiko dan volatilitas tinggi.

Tak hanya itu, dalam perkembangannya mata uang kripto terus bertambah jenis dan jumlahnya. Sampai dengan November 2022, ada 9.3581 jenis cryptocurrency yang bisa dijadikan instrumen investasi.

"Kita harus bekerjasama bagaimana membawa standar dan praktik peraturan dan pengawasan global ke Asean. Karena tidak ada model regulasi dan pengawasan tunggal di dunia. Dalam hukum Indonesia kami mengamanatkan bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi apa yang kami sebut aset kripto," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menyampaikan bahwa aset kripto menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM).

"Hal ini akan menjadi pembahasan kita yang utamanya melihat keberadaan dalam konteks cryptocurrency, ini memang bisa cross dengan isu digital. Artinya pembahasan kripto ini kita lihat itu punya manfaat dan juga punya masalah," ujarnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Menurutnya, masalah kripto dibutuhkan pembahasan secara bersama-sama. Di mana negara-negara kawasan dapat memiliki aturan, pengawasan dan penanganan risiko. "Kita ingin kembali ingatkan dan bangkitkan bahwa permasalahan di emerging market itu lebih berat kalau sudah menyangkut terkait ketidakpercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.