JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) semakin memantapkan posisinya pada industri bank digital dengan mengubah nama MotionBanking menjadi MotionBank.

Re-branding dilakukan seiring meningkatnya kemampuan aplikasi bank digital milik MNC Bank ini dalam menjawab berbagai tantangan digital melalui rangkaian fitur perbankan yang ditawarkan.

BACA JUGA:

“Re-branding bertujuan untuk memperkuat citra MotionBank sebagai aplikasi bank digital dengan segala kenyamanan yang ditawarkan, seperti kemudahan pembukaan rekening melalui smartphone dan aktivitas perbankan kapan pun di mana pun. Perubahan nama ini juga untuk mempermudah nasabah mengingat dan menjadikannya top of mind, sehingga lebih aktif dalam bertransaksi menggunakan MotionBank”, ungkap Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna.

Komitmen MNC Bank untuk terus berinovasi dibuktikan dengan berbagai pengembangan yang dilakukan. MotionBank telah berkontribusi besar mempermudah nasabah MNC Bank melakukan transaksi perbankan sehari-hari secara digital. Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun 2021, MotionBank telah mengembangkan lebih dari 200 fitur dan layanan digital untuk menjaga performa dan mengikuti perkembangan teknologi terkini.

BACA JUGA:

Untuk memperkaya ekosistem layanan digitalnya, sepanjang tahun 2022 MNC Bank telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan akseptasi pembayaran digital. Kolaborasi dengan Indomaret memungkinkan pengguna MotionBank menyetor dan menarik dana hingga jutaan Rupiah pada lebih dari 20 ribu gerai Indomaret di seluruh Indonesia.

Sedangkan kerja sama dengan PT Taspen (Persero) terkait pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian, di mana aplikasi MotionBank resmi menjadi mitra pembayaran digital pertama untuk peserta PT Taspen (Persero). MNC Bank juga telah bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk memudahkan peserta mengakses layanan kepesertaan BPJAMSOSTEK yang terintegrasi dengan layanan perbankan dari MNC Bank.

Follow Berita Okezone di Google News

Terkini, MotionBank baru saja merilis 3 fitur baru: pengajuan kartu kredit online, menu Split Bill untuk permintaan transfer antar rekening MotionBank dan transfer dana menggunakan nomor handphone.

Akses tutorial 3 fitur baru MotionBank sbb.:

- Split Bill: https://bit.ly/TutorSplitBill

- Transfer Dana Menggunakan Nomor HP: https://bit.ly/TutorTrfNoHP

- Pengajuan Kartu Kredit Online: https://bit.ly/TutorApplyCC

Selain itu, MotionBank juga merilis fitur pembukaan rekening Tabungan Pensiun Motion. Melalui fitur tersebut, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melakukan transaksi penarikan uang pensiun tanpa harus datang secara fisik, dari mana saja dan kapan saja, dan menjadikan MNC Bank sebagai mitra bayar untuk menerima pembayaran gaji Pensiun.

Selain itu, MNC Bank berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 terkait Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam upaya menjaga keamanan informasi internal pada aspek kerahasiaan, Integritas dan ketersediaan informasi pada produk dan layanan digitalnya termasuk MotionBank.

Hingga kuartal I 2023, jumlah user MotionBank bertambah 31,80% year on year (yoy). Ditambah lagi, jumlah dan nominal transaksi juga meningkat masing-masing sebesar 11,52% dan 27,46%. Kinerja tersebut mengantarkan MotionBank meraih penghargaan sebagai The Best Digital Banking Kategori KBMI 1 pada ajang 12th Infobank Digital Brand Award 2023.

Jangan sampai ketinggalan berbagai informasi terbaru dari MNC Bank dengan mengunjungi website www.mncbank.co.id, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, follow akun resmi media sosial MNC Bank antara lain Instagram @officialmncbank dan @motionbankingid, Facebook MNC Bank, serta Twitter @MNCBank.

Nikmati layanan perbankan digital dan produk-produk lain MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBank di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan https://bit.ly/MotionBankMNC