HOME FINANCE HOT ISSUE

China dan India Krisis Lapangan Kerja, Begini Kondisinya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:02 WIB
China dan India Krisis Lapangan Kerja, Begini Kondisinya
China. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - China dan India saat ini sedang dilanda krisis lapangan pekerjaan. Banyak masyarakat yang bergelar sarjana hingga S3 kesulitan dalam mendapat pekerjaan di negara tersebut.

Adapun China mencatatkan jumlah pengangguran kaum muda dengan rekor tertinggi dan menjadi tekanan pada perekonomian China.

 BACA JUGA:

Data menunjukkan pekerjaan di perkotaan mencapai rekor 20,4% pada April atau sekitar empat kali lipat tingkat pengangguran pada 16 hingga 24 tahun terakhir.

“Gelembung perguruan tinggi ini akhirnya meledak. Momok setengah pengangguran adalah masalah lain yang harus dihadapi oleh kaum muda dan pembuat kebijakan China," ujar Profesor Sosiologi Universitas Columbia Yao Lu.

 BACA JUGA:

Sementara itu, India pun juga mengalami hal yang sama dimana masyarakat yang memiliki gelar sarjana hingga S3 juga kesulitan mendapat kerja.

 

Halaman:
1 2
