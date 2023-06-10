Punya Bisnis Rokok, Orang Terkaya di Indonesia Berharta Rp398 Triliun

JAKARTA – Orang terkaya di Indonesia ini memiliki bisnis rokok yang punya harta tembus sampai USD26,6 miliar atau setara Rp398 triliun.

Peringkat pertama diduduki oleh Budi Hartono dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Budi Hartono kembali menjadi orang paling kaya di Indonesia melewati kekayaan Low Tuck Kwong. Hal ini terjadi setelah harta Budi Hartono meroket 1,15% atau USD302 juta atau Rp4,7 triliun.

Sementara harta Low Tuck Kwong turun 4,47% atau sebesar USD1,2 miliar atau Rp17 triliun menjadi USD25,7 miliar atau setara Rp384,8 triliun (kurs Rp14.975 per USD).

Posisi Budi Hartono naik ke peringkat 55 dalam peringkat orang terkaya dunia. Sedangkan pendiri Bayan Resources (BYAN) sebuah perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia Low Tuck Kwong berada di peringkat 57 orang terkaya dunia.