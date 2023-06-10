Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Punya Bisnis Rokok, Orang Terkaya di Indonesia Berharta Rp398 Triliun

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:03 WIB
Punya Bisnis Rokok, Orang Terkaya di Indonesia Berharta Rp398 Triliun
Orang terkaya. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAOrang terkaya di Indonesia ini memiliki bisnis rokok yang punya harta tembus sampai USD26,6 miliar atau setara Rp398 triliun.

Peringkat pertama diduduki oleh Budi Hartono dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Budi Hartono kembali menjadi orang paling kaya di Indonesia melewati kekayaan Low Tuck Kwong. Hal ini terjadi setelah harta Budi Hartono meroket 1,15% atau USD302 juta atau Rp4,7 triliun.

Sementara harta Low Tuck Kwong turun 4,47% atau sebesar USD1,2 miliar atau Rp17 triliun menjadi USD25,7 miliar atau setara Rp384,8 triliun (kurs Rp14.975 per USD).

Posisi Budi Hartono naik ke peringkat 55 dalam peringkat orang terkaya dunia. Sedangkan pendiri Bayan Resources (BYAN) sebuah perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia Low Tuck Kwong berada di peringkat 57 orang terkaya dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement