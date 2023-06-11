5 Fakta BLT Pekerja Cair Khusus Buruh Pabrik Rokok

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi para pekerja akan diberikan kepada para buruh pabrik rokok di kota Semarang. dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) atau BLT buruh rokok yang merupakan tahap pertama pada 2023.

Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Heroe Soekendar mengatakan, bantuan tahap pertama tersebut untuk bulan April dan Mei yang diberikan pada bulan Juni 2023.

Berikut Okezone merangkum fakta BLT Pekerja Cair, Minggu(11/6/2023):

1. Sebanyak 1.666 buruh dapat BLT tahap pertama

Sebanyak 1.666 buruh pabrik rokok di Kota Semarang menerima bantuan langsung tunai (BLT)

"Tahap pertama ada 1.666 buruh. Jika ditotal dengan tahap kedua nantinya ada 3.332 buruh pabrik rokok yang menerima bantuan," katanya dikutip Minggu (11/6/2023).

2. Jumlah BLT Tahap kedua

Pada tahap kedua akan diberikan pada Juli mendatang dengan jumlah BLT yang diterima per orang sebesar Rp300.000 per bulan.

3. 11 Pabrik Rokok dipastikan dapat BLT

Dia menyebutkan ada 11 pabrik rokok yang pekerjanya mendapatkan BLT DBHCHT, mulai dari buruh linting rokok hingga petugas keamanan.

"Saat ini kami sedang upayakan pada anggaran (APBD, red.) perubahan bisa ditambahkan lagi sehingga tidak hanya tahap satu dan dua saja, tetapi bisa ada tahap tiga," katanya.