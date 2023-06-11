Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bank Raksasa AS Jadi Perusahaan Paling Besar di Dunia

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |05:35 WIB
Bank Raksasa AS Jadi Perusahaan Paling Besar di Dunia
Perusahaan terbesar di dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Selama dua dekade terakhir Forbes memeringkat perusahaan terbesar di dunia dengan menggunakan empat pengukuran: penjualan, laba, aset, hingga nilai pasar.

Daftar 10 perusahaan terbesar di dunia menarik untuk dikulik. Forbes telah merilis edisi tahunan ke-20 dari Global 2000.

Adapun secara kolektif, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar 2023 Global 2000 ini memiliki pendapatan sebesar USD50,8 triliun, laba USD4,4 triliun, aset USD231 triliun, dan kapitalisasi pasar sebesar USD74 triliun.

Dirangkum Okezone, Jumat (9/6/2023) berikut daftar 10 perusahaan terbesar di dunia versi Forbes.

1. JPMorgan Chase : Asal perusahaan Amerika Serikat. Dengan perolehan penjualan USD179.93 miliar dan profit USD41.8 miliar.

2. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco): Asal perusahaan negara Saudi Arabia. Dengan perolehan penjualan USD589.47 miliar dan profit USD156.36 miliar.

3. ICBC: Asal perusahaan negara China dengan perolehan penjualan USD216.77 miliar dan total profit USD52.47 miliar.

Halaman:
1 2
