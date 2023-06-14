Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Putri Ariani Bakal Kantongi Rp14,8 Miliar jika Juara 1 America's Got Talent 2023

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |04:01 WIB
Putri Ariani Bakal Kantongi Rp14,8 Miliar jika Juara 1 America's Got Talent 2023
Putri Ariani. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani menjadi sorotan setelah mendapat Golden Buzzer di America’s Got Talent 2023.

Adapun sejumlah hadiah yang akan diterimanya jika menang juara 1 ajang bakat tersebut.

 BACA JUGA:

Melansir The Sun, kontestan yang berhasil menjadi juara satu dalam ajang America’s Got Talent akan mendapatkan hadiah sebesar USD1 juta atau setara Rp 14,8 miliar (Kurs: Rp14.858).

Adapun pihak America’s Got Talent memberikan dua opsi bagi pemenang untuk mengambil hadiah tersebut, yakni pertama dibayarkan dalam anuitas finansial selama empat puluh tahun, atau kedua kontestan dapat memilih untuk menerima nilai tunai saat ini dari anuitas tersebut.

 BACA JUGA:

Jika, pemenang memilih opsi pengambilan hadiah selama 40 tahun maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar USD25.000 per tahun selama 40 tahun lamanya.

Halaman:
1 2
