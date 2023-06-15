Ternyata Segini Harta Kekayaan Simon Cowell Pemberi Golden Buzzer Putri Ariani

JAKARTA - Ternyata segini harta kekayaan yang dimiliki Simon Cowell. Simon Cowell adalah seorang produser rekaman, tokoh televisi hingga pebisnis berkebangsaan Inggris.

Pria kelahiran 1959 ini telah menjadi seorang superstar global sejak tahun 2002 dengan diluncurkannya American Idol.

Dia memulai kariernya pertama kali dan terkenal saat bekerja di EMI Music Publishing, di mana ayahnya adalah CEO-nya. Dari sinilah, Simon kemudian mendirikan sebuah label musiknya sendiri yaitu, Syco.

Setahun sebelumnya, dia memulai debutnya sebagai juri di acara aslinya, "Pop Idol," yang ditayangkan di Inggris. Sebelum menjadi bintang reality show, Simon adalah seorang eksekutif rekaman yang sangat sukses.

Selain memproduksi berbagai edisi "The X Factor", "America's Got Talent", dan "Britain's Got Talent", Syco juga memiliki hak cipta atas para pemenang dari berbagai acara tersebut. Simon telah mewakili artis-artis seperti Leona Lewis, One Direction, Cher Lloyd, Olly Murs, Susan Boyle, Little Mix, Labrinth, Jackie Evancho, hingga Fifth Harmony.