HOME FINANCE MARKET UPDATE

66 Aksi Emiten Hari Ini, Berikut Daftar Lengkapnya

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:06 WIB
66 Aksi Emiten Hari Ini, Berikut Daftar Lengkapnya
66 Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Emiten banyak yang melakukan aksinya hari ini. Hal tersebut tercatat di informasi saham Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mengutip informasi saham BEI, Jumat (16/6/2023), aksi emiten yang disampaikan seperti RUPS hingga pembayaran dividen.

Berikut emiten dan aksi korporasi yang dilakukan hari ini:

1. ADCP

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Adhi Commuter Properti Tbk di Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta.

2. AKPI

Tanggal DPS Dividen Tunai Argha Karya Prima Ind. Tbk

3. ANJT

Tanggal ex Dividen Tunai PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

4. BAYU

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Bayu Buana Tbk di Hotel Menara Peninsula Jl. Let Jend S. Parman No 78 Slipi Jakarta Barat.

5. BBMD

Tanggal ex Dividen Tunai PT Bank Mestika Dharma Tbk.

6. BINA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bank Ina Perdana Tbk di Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950.

7. BNBR

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Bakrie & Brothers Tbk, secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

8. BRAM

Tanggal DPS Dividen Tunai Indo Kordsa Tbk.

9. BSDE

Informasi Pembayaran Pokok seri BSDE02BCN1 ke 1.

10. BSSR

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Baramulti Suksessarana Tbk.

11. CASS

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Cardig Aero Services Tbk di Ruang Kecapi 6, Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta, Jl. Pintu Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13880.

12. DLTA

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Delta Djakarta Tbk.

13. DOID

Tanggal cum Dividen Tunai Delta Dunia Makmur Tbk.

14. DSNG

Tanggal cum Dividen Tunai PT Dharma Satya Nusantara Tbk.

15. ELSA

Tanggal DPS Dividen Tunai Elnusa Tbk.

