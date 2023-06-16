Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hore! BLT Pekerja Cair Lagi, Dapat Uang Rp300.000

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:01 WIB
Hore! BLT Pekerja Cair Lagi, Dapat Uang Rp300.000
BLT pekerja cair. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kabar baik untuk ribuan buruh dan warga karena BLT akan kembali dicairkan.

BLT ini anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023.

 BACA JUGA:

Jumlah penerima sasaran BLT DBHCHT tahun 2023 lebih banyak dari tahun lalu. Penerima berasal dari buruh bidang tembakau dan warga miskin ekstrem.

"Total penerima BLT DBHCHT tahun 2023 sebanyak 2.050 orang. Jumlah itu bertambah dari tahun kemarin yang hanya 98 orang. Tahun ini tambahan banyak dari karyawan pabrik rokok di Karangrejo serta penduduk yang miskin ekstrem," kata Kepala Dinas Sosial Magetan Parminto Budi Utomo di Magetan, Jawa Timur seperti dilansir Antara.

 BACA JUGA:

Pihaknya merinci untuk BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok jumlahnya 1.052 orang, buruh tani tembakau sebanyak 204 orang dan warga yang mengalami kemiskinan ekstrem mencapai 794 orang.

 

