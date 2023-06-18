5 Fakta Konsumsi Gas Elpiji 3 Kg Bakal Lampaui Target Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian ESDM mencatat realisasi penyaluran gas LPG bersubsidi tabung 3 kg mencapai 3,32 juta metrik ton hingga Mei 2023.

Capaian itu setara 41,5% dari total kuota tahun ini sebesar 8 juta metrik ton.

BACA JUGA:

Dirjen Migas Tutuka Ariadji menyebutkan, distribusi penyaluran LPG 3 kg dilakukan berdasarkan wilayah marketing operation region (MOR) Pertamina.

Untuk MOR I yang mencakup area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Tutuka mengungkapkan, realisasi mencapai 41,6% dengan rincian 2022 sebesar 0,93 juta MT dan realisasi sampai dengan Mei 2023 sebesar 0,4 juta MT.

"Selanjutnya, MOR II area Sumbagsel realisasi mencapai 42%, Mor III Jawa Bagian Barat sebesar 41,5 persen, Mor IV Jawa Bagian Tengah sebesar 42%, Mor V Jawa Timur dan Balinus mencapai 41,6%, Mor VI Kalimantan mencapai 41,8% dan Mor VII Sulawesi mencapai 40,2%," tuturnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas dan PT Pertamina (Persero), Rabu, 16 Juni 2023.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Minggu (18/6/2023) tentang konsumsi gas Elpiji 3 Kg bakal lampaui target tahun ini.

1. Outlook saluran LPG 3 Kg

Tutuka menerangkan, outlook penyaluran LPG tabung 3 kg tahun ini sebanyak 7,90 juta MT. Namun dalam RAPBN 2024 diusulkan menjadi 8,20-8,30 juta MT.

"Pada rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII tanggal 5 Juni 2023 yang lalu telah disampaikan outlook volume LPG 3 kg 2023 adalah 7,9 juta MT dan kuota yang disepakati untuk diajukan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2024 adalah 8,2-8,3 juta MT," lanjutnya.

2. Realisasi Saluran Gas

Dalam kesempatan ini Tutuka juga menyampaikan bahwa sepanjang 2018 sampai 2022 realisasi penyaluran gas melon terus mengalami peningkatan.

"Realisasi penyaluran LPG 3 kg tahun 2018 sebesar 6,53 juta metrik ton (MT), tahun 2019 6,84 juta MT, tahun 2020 7,14 juta MT, tahun 2021 7,46 juta, dan tahun 2022 7,80 juta MT. Dan 2023 hingga Mei penyaluran 3,32 juta MT dari kuota 8 juta MT," ucapnya.