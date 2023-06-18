4 Fakta Negara Ngutang Rp800 Miliar ke Jusuf Hamka, Begini Kronologinya

JAKARTA - Polemik utang negara ke perusahaan Jusuf Hamka yang sangat menghebohkan masih berlanjut.

Sebelumnya pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menagih utang kepada pemerintah sebesar Rp800 miliar yang belum dibayarkan ke perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sejak krisis 1998.

BACA JUGA:

Adapun pada 1998, pihaknya memiliki deposito sebesar Rp70 miliar-Rp80 miliar. Namun saat krisis 1998 deposito tersebut tidak dibayarkan oleh pemerintah dengan alasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama.

Hal tersebut pun membuat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara setelah ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi seluruh utang pemerintah.

BACA JUGA:

Dirangkum Okezone, Minggu (18/6/2023) berikut ini fakta pengakuan Mahfud MD terkait utang negara ke Jusuf Hamka yang membuat heboh.

1. Pengakuan Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa saat ini memang negara memiliki utang kepada CMNP.

Hal tersebut berdasarkan keputusan MA yang yang memenangkan gugatan Jusuf Hamka terkait utang negara kepada CMNP.

"Sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang dari segi hukum ya negara punya utang. Karena terlepas kontroversi yang sertai itu sudah ada putusan Mahkamah Agung sudah inkrah sampai PK," kata Mahfud.

2. Sudah Pernah Diakui

Mahfud MD juga mengatakan bahwa keputusan tersebut sebenarnya sudah sempat diakui oleh negara ketika Menteri Keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Namun, seiring peralihan kekuasan, keputusan tersebut justru tidak dijalankan lantaran setiap pergantian kepemimpinan, harus mempelajari masalah tersebut dari awal, sehingga pembayarannya macet saat ini.

"Sudah pernah diakui negara dengan satu perjanjian resmi, namun ketika ganti menteri itu tidak jalan. Dokumen lengkap saya pelajari, negara akui (punya utang) waktu zaman pak Bambang Brodjonegoro. Menteri keuangannya dia. Tapi ganti orang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, jadi sampai sekarang macet," ujarnya.