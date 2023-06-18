Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji PNS Naik di 2024, Lebih Besar 10 Kali Lipat?

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |04:01 WIB
Gaji PNS Naik di 2024, Lebih Besar 10 Kali Lipat?
PNS. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah mengajukan usulan kenaikan gaji PNS ke Menteri Keuangan Sri Mulyani pada beberapa waktu lalu.

Adapun gaji PNS direncanakan naik 10 kali lipat pada tahun depan. Hal ini akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun 2024.

Menurutnya, usulan kenaikan gaji PNS mempertimbangkan rumusan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi para PNS. Anas menjelaskan pemberian tukin saat ini dipukul rata pada seluruh PNS. Menurut dia, skema tersebut membuat PNS merasa tukin menjadi hak sehingga kinerja mereka tidak berkembang.

Pada skema baru nantinya, lanjut Anas, tukin bagi tiap PNS tidak akan setara meski dalam satu institusi. Oleh karena itu, dia mengusulkan adanya kenaikan gaji bagi PNS.

 

