Produsen Kertas (INKP) Siapkan Rp597,85 Miliar untuk Lunasi Utang Obligasi

JAKARTA – Emiten produsen kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) menyiapkan dana Rp597,85 miliar untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo. Produsen kertas grup Sinar Mas ini menyebutkan, obligasi jatuh tempo pada 16 September 2023, yakni Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II tahun 2020 seri B senilai Rp597,85 miliar.

Melansir Harian Neraca, Rabu (21/6/2023), kupon obligasi tersebut sebesar 10,5%. Adapun, Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II tahun 2020 secara total mencapai Rp1,8 triliun.

Perinciannya, seri A Rp925,6 miliar, seri B Rp597,85 miliar, dan seri C Rp276,55 miliar. Obligasi seri A jatuh tempo pada 26 September 2021, dan seri C jatuh tempo pada 16 September 2025.

Wakil Presiden Direktur INKP, Suhendra Wiriadinata menyampaikan, perusahaan telah menyiapkan dana untuk pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II tahun 2020 seri B.

"Perusahaan sudah menyiapkan dana pada saat jatuh tempo sejumlah nilai obligasi yang ditempatkan dalam bentuk cash dan cash equvalent," ujarnya.

Selain itu, INKP belum memiliki rencana untuk melakukan pelunasan terhadap obligasi dengan hutang baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II tahun 2020 seri B sebelumnya mendapat rating idA+ dari Pefindo. Sementara itu, INKP akan menerbitkan obligasi dan sukuk mudharabah senilai total Rp4 triliun dengan mayoritas alokasi dana pembayaran kewajiban.