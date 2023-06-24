3 Fakta Laga Timnas Indonesia vs Argentina, dari Perputaran Uang Rp1 Triliun hingga Kekayaan Pemain

JAKARTA - Laga pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan juara Piala Dunia 2022 Timnas Argentina berakhir dengan skor 0-2. Pertandingan dimenangkan oleh Timnas Argentina.

Meski demikian, performa kedua tim dalam pertandingan persahabatan tersebut tetap memuaskan penonton. Adapun dari laga pertandingan tersebut memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi Indonesia.

Dirangkum Okezone, Sabtu (24/6/2023) berikut ini fakta-fakta laga Timnas Indonesia vs Argentina.

1. Perputaran uang hampir Rp1 triliun

Berdasarkan laporan LPEM FEB UI laga pertandingan Timnas Indonesia melawan juara Piala Dunia 2022 Timnas Argentina berpotensi menciptakan tambahan perputaran uang (output ekonomi) bagi perekonomian Indonesia sekitar Rp965 miliar atau hampir Rp1 triliun.

Adapun dari perputaran uang tersebut akan tercipta nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp495 miliar, tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp188 miliar, serta potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp28 miliar.