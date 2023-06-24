Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Kelanjutan Utang Negara ke Jusuf Hamka hingga Diajak Ngopi Bareng Stafsus Sri Mulyani

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:35 WIB
5 Fakta Kelanjutan Utang Negara ke Jusuf Hamka hingga Diajak Ngopi Bareng Stafsus Sri Mulyani
Jusuf Hamka. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Polemik utang negara ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf Hamka menuai banyak perhatian.

Pengusaha Jusuf Hamka masih menunggu pelunasan utang pemerintah terhadapnya sebesar Rp800 miliar.

 BACA JUGA:

Dalam postingan video di Instagram, Jusuf mengajak netizen untuk mendoakan agar utang pemerintah tersebut segera dibayar.

“Masih belum cair, doain saja ya (utang segera dibayar),” kata dia dilansir dari akun Instagramnya.

 BACA JUGA:

Dirangkum Okezone, Sabtu (24/6/2023) Berikut fakta kelanjutan utang negara ke Jusuf Hamka.

1. Bakal Lakukan Ini Jika Utangnya Dibayar

Jika utang tersebut dibayar, dia akan menggunakan seluruh uangnya untuk kemanusiaan.

Dia berharap masalah utang piutang ini bisa segera selesai terlebih setelah Menkopolhukam Mahfud MD ikut turun tangan.

“Kalau kabul semua duitnya saya manfaatkan untuk kemanusiaan,” jelasnya.

2. Kemenkeu Buka Suara

Sebagaimana diketahui, Jusuf Hamka sedang menagih utang kepada negara sebesar Rp800 miliar. Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Menteri Sri Mulyani belum mau membayarkan utang tersebut.

 

Halaman:
1 2
