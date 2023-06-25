5 Fakta IHSG, Kapitalisasi hingga Volume Transaksi BEI Jeblok

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat beragam data perdagangan selama periode sepekan dari 19-23 Juni 2023. Untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan di minggu ini.

Menguti data keterbukaan BEI, Sabtu (24/6/2023), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) satu pekan ini mencatatkan perubahan 0,88% atau berada pada posisi 6.639,733 dari level 6.698,547 pada pekan lalu.

Dirangkum okezone, Sabtu (24/6/2023), Fakta IHSG Sepekan jatuh 0,88% pada level 6.639:

1. Kapitalisasi pasar bursa alami penurunan 0,84%

Kapitalisasi pasar Bursa juga mengalami penurunan 0,84% menjadi Rp9.426,573 triliun dari Rp9.506,685 triliun pada penutupan pekan sebelumnya.

2. Rata-rata volume transaksi bursa selama sepekan

Perubahan sebesar 8,88% terjadi pada rata-rata volume transaksi Bursa selama sepekan, yaitu menjadi 17,070 miliar saham dari 18,733 miliar saham pada pekan sebelumnya.

3. Nilai transaksi harian bursa turun drastis

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa turut mengalami perubahan sebesar 16,38%, menjadi sebesar Rp8,337 triliun dari Rp9,970 triliun pada penutupan pekan lalu.