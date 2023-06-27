Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Bansos BLT Cair Rp366,2 Triliun, Ini Rincian Penerimanya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |06:01 WIB
Anggaran Bansos BLT Cair Rp366,2 Triliun, Ini Rincian Penerimanya
Bansos cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi mencairkan bansos dan BLT hingga Rp366,2 triliun.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pemerintah pusat sebesar Rp366,2 triliun memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Angka ini mencapai 51,2% dari target realisasi BPP melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L.

 BACA JUGA:

"Melalui belanja K/L, antara lain untuk, yang pertama, bantuan sosial dan UMKM. Program Keluarga Harapan sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta KPM," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual di Jakarta, Senin, 26 Juni 2023.

Selanjutnya Kartu Sembako Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, PBI JKN Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa, dan bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp365,6 miliar untuk 69.021 unit ekuivalen, bantuan alsintan Rp163,2 miliar sejumlah 120 traktor dan 100 cultivator.

 BACA JUGA:

Juga termasuk bantuan ternak Rp57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.

"Untuk pendidikan antara lain program Indonesia Pintar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp5,1 triliun untuk 4,3 juta siswa, dan BOPTN sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN," jelas Sri.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Bansos Cair jokowi Uang Bansos BLT
