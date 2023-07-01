5 Fakta RI Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Begini Persiapan Erick Thohir dan Sri Mulyani

JAKARTA - Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Hal itu diketahui dari laman resmi FIFA pada Jumat (23/6/2023).

Sebelumnya tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 adalah Peru. Perhelatan Piala Dunia U-17 2023 pun dijadwalkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Namun, FIFA membatalkan status tuan rumah Peru dan digantikan dengan Indonesia.

Berikut Okezone merangkum fakta RI tuan rumah piala dunia U-17 2023, Intip persiapan stadionnya, Sabtu (1/7/2023):

1. FIFA Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah

FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 berdasarkan kesepakatan bersama dalam sidang FIFA Council di Swiss pada, Jumat 23 Juni 2023. Artinya, Indonesia akan menggantikan peran Peru sebagai tuan rumah sebelumnya.

2. Alasan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17

Menteri BUMN RI itu meyakini alasan utama FIFA tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 karena perkembangan positif sepakbola Indonesia dari musim ke musim.

“Saya belum tahu alasan utama penetapan ini. Mungkin saja, beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepakbola dunia selama tiga bulan terakhir,” ujar Erick Thohir, melansir laman resmi PSSI, Sabtu (24/7/2023).

Erick Thohir juga memaparkan beberapa perkembangan sepakbola Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Hal itu meliputi sarana dan prasarana yang memadai, serta kemampuan Indonesia dalam mengadakan dua perhelatan besar di FIFA Matchday Juni 2023.

“Perbaikan seperti sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA, kemudian perhelatan dua FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, juara dunia Qatar 2022, yang sukses dan menyita perhatian FIFA serta sepakbola internasional, menjadi alasannya,” jelas Erick.

3. Erick Thohir Bersyukur

Ketua PSSI itu mengaku bersyukur karena sepakbola Indonesia mendapat perhatian dari FIFA. Kesempatan ini menandakan dunia memiliki kepercayaan besar kepada Indonesia di bawah pimpinan Presiden RI, Joko Widodo.