Ternyata Ini Alasan Indomaret dan Alfamart Selalu Tetanggaan

JAKARTA - Alasan lokasi Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan padahal produknya sama saja? Untuk mengetahuinya, simak ulasan berikut ini.

Jika dilihat secara seksama di mana ada Indomaret pasti ada Alfamart. Keduanya seperti tak bisa dipisahkan begitu saja dengan persaingan yang ketat.

Berikut ini alasan mengapa lokasi Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan dirangkum dari berbagai sumber:

1. Menarik Pasar Lebih Luas

Strategi marketing menjadi alasan utama di balik ‘fenomena’ ini. Kedua gerai tentu retail memiliki tujuan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Sehingga keduanya memilih lokasi dengan konsep teori lokasi industri, yakni Hotelling Theory. Hostelling Theory merupakan teori yang menjelaskan dua persamaan jenis kegiatan ekonomi yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya.

Teori ini memiliki fokus pada pemilihan lokasi dengan presentasi keuntungannya sudah pasti 50:50 yang selanjutnya akan diserahkan kepada selera konsumen.