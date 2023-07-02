Fakta Orang Terkaya Indonesia dan Daerah Penghasil Miliarder

Fakta Orang Kaya dan Daerah Penghasil Miliarder. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Orang terkaya di Indonesia 2023. Di mana kekayaan mereka berasal dari berbagai macam jenis bisnis yang ditekuni.

Tak hanya itu, ada juga daerah-daerah penghasil miliarder yang menarik untuk dikulik.

Ada beberapa daerah yang mana memiliki miliarder jarang diketahui publik. Biasanya pekerjaan miliarder ini memiliki perusahaan besar dan menjadi Ceo.

Berikut okezone merangkum fakta orang kaya Indonesia hingga daerah penghasil miliarder, Minggu (2/7/2023):

1. Hartono Bersaudara

Budi Hartono tercatat mempunyai harta kekayaan USD26,4 miliar atau setara Rp395,9 triliun yang bersumber dari bisnis rokok, perbankan hingga properti.

Michael Hartono Orang Terkaya Indonesia punya harta Rp377,8 Triliun

Kemudian ada Michael Hartono yang merupakan kakak dari R Budi Hartono. Diketahui Michael Hartono mempunyai harta kekayaan USD25,2 miliar atau setara Rp377,8 triliun yang bersumber dari bisnis rokok, perbankan hingga properti.

2. Daerah Penghasil Miliarder

Kabupaten ini menjadi daerah pertama disebut penghasil miliarder di Provinsi Bengkulu.

Sebab Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2022 adalah sebesar Rp6,5 triliun.

3. Bengkulu Utara

Bengkulu Utara berada posisi kedua karena PDRB untuk wilayah ini di tahun 2022 mencapai Rp5,56 triliun. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.