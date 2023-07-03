Kebijakan Hilirisasi Terbukti Sukses, Pengusaha Sentil IMF

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bermanfaat.

Mulai dari peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, dan neraca dagang Indonesia.

Ketua Umum Hipmi, Akbar Himawan Buchari menyebutkan bahwa yang dilakukan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait kebijakan Indonesia tak tepat.

Selain sebagai negara berdaulat, hilirisasi juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadi negara maju.

"Lihat saja ketika hilirisasi diterapkan. Realisasi investasi meningkat, dan berhasil menciptakan lapangan kerja. Neraca dagang kita juga surplus dari kebijakan ini," ujar Akbar dalam keterangan resminya, dikutip.