HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebijakan Hilirisasi Terbukti Sukses, Pengusaha Sentil IMF

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |07:02 WIB
Kebijakan Hilirisasi Terbukti Sukses, Pengusaha Sentil IMF
Ekspor. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bermanfaat.

Mulai dari peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, dan neraca dagang Indonesia.

 BACA JUGA:

Ketua Umum Hipmi, Akbar Himawan Buchari menyebutkan bahwa yang dilakukan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait kebijakan Indonesia tak tepat.

Selain sebagai negara berdaulat, hilirisasi juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadi negara maju.

 BACA JUGA:

"Lihat saja ketika hilirisasi diterapkan. Realisasi investasi meningkat, dan berhasil menciptakan lapangan kerja. Neraca dagang kita juga surplus dari kebijakan ini," ujar Akbar dalam keterangan resminya, dikutip.

 

Halaman:
1 2
