HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Persaingan Threads-Twitter, Elon Musk vs Mark Zuckerberg

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:34 WIB
5 Fakta Persaingan Threads-Twitter, Elon Musk vs Mark Zuckerberg
Threads vs Twitter (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Twitter menggugat Meta setelah peluncuran aplikasi Threads. Aplikasi buatan Meta ini pun menjadi pesaing baru Twitter.

Aplikasi mirip Twitter buatan meta yang tengah viral dan menjadi pembicaraan banyak orang ini telah menarik perhatian banyak pihak.

Berikut 5 Fakta Persaingan Threads-Twitter, Elon Musk Vs Mark Zuckerberg yang dirangkum Okezone, Senin (10/7/2023):

1. Twitter mengirimkan surat kepada CEO Meta

Seorang pengacara Twitter mengirimkan surat kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg pada 5 Juli 2023. Surat tersebut berisi tuduhan bahwa Meta melakukan pencurian rahasia dagang melalui perekrutan mantan karyawan Twitter.

2. Isi surat yang menuduh Meta

Surat tersebut pertama kali dilaporkan Semafor. Seseorang yang mengetahui masalah ini mengonfirmasi keaslian surat tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
