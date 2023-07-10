JAKARTA - Twitter menggugat Meta setelah peluncuran aplikasi Threads. Aplikasi buatan Meta ini pun menjadi pesaing baru Twitter.
Aplikasi mirip Twitter buatan meta yang tengah viral dan menjadi pembicaraan banyak orang ini telah menarik perhatian banyak pihak.
Berikut 5 Fakta Persaingan Threads-Twitter, Elon Musk Vs Mark Zuckerberg yang dirangkum Okezone, Senin (10/7/2023):
1. Twitter mengirimkan surat kepada CEO Meta
Seorang pengacara Twitter mengirimkan surat kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg pada 5 Juli 2023. Surat tersebut berisi tuduhan bahwa Meta melakukan pencurian rahasia dagang melalui perekrutan mantan karyawan Twitter.
2. Isi surat yang menuduh Meta
Surat tersebut pertama kali dilaporkan Semafor. Seseorang yang mengetahui masalah ini mengonfirmasi keaslian surat tersebut.