5 Fakta Persaingan Threads-Twitter, Elon Musk vs Mark Zuckerberg

JAKARTA - Twitter menggugat Meta setelah peluncuran aplikasi Threads. Aplikasi buatan Meta ini pun menjadi pesaing baru Twitter.

Aplikasi mirip Twitter buatan meta yang tengah viral dan menjadi pembicaraan banyak orang ini telah menarik perhatian banyak pihak.

BACA JUGA: Twitter Milik Elon Musk Ancam Gugat Meta Usai Luncurkan Threads

Berikut 5 Fakta Persaingan Threads-Twitter, Elon Musk Vs Mark Zuckerberg yang dirangkum Okezone, Senin (10/7/2023):

1. Twitter mengirimkan surat kepada CEO Meta

Seorang pengacara Twitter mengirimkan surat kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg pada 5 Juli 2023. Surat tersebut berisi tuduhan bahwa Meta melakukan pencurian rahasia dagang melalui perekrutan mantan karyawan Twitter.

2. Isi surat yang menuduh Meta

BACA JUGA: 5 Sumber Kekayaan Elon Musk yang Bikin Jadi Orang Terkaya di Muka Bumi

Surat tersebut pertama kali dilaporkan Semafor. Seseorang yang mengetahui masalah ini mengonfirmasi keaslian surat tersebut.