HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak Ya! Ini Perbedaan Miniso dan Daiso

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:04 WIB
Simak Ya! Ini Perbedaan Miniso dan Daiso
Miniso (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMiniso dan Daiso adalah dua merek ritel yang terkenal dengan konsep toko serba ada yang menawarkan berbagai macam produk dengan harga terjangkau.

Walaupun memiliki konsep yang serupa, Miniso dan Daiso itu berasal dari perusahaan yang berbeda. Berikut ini, Okezone akan mengulas mengenai perbedaan dari Miniso dan juga Daiao.

Lantas apa ya yang menjadi perbedaan dari Miniso dan Daiso ini? Berikut Okezone akan ulas jawabannya.

Miniso merupakan jaringan ritel Tiongkok yang menjual aneka barang dengan harga rendah, termasuk kosmetik, alat tulis, mainan, alat elektronik, dan peralatan dapur.

Sedangkan Daiso merupakan jaringan ritel Jepang yang menjual perlengkapan rumah tangga di bawah naungan Daiso Sangyo Corp.

Halaman:
1 2
