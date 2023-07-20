Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Harga Kiswah Kakbah yang Jadi Kain Termahal di Dunia

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |06:03 WIB
Ternyata Segini Harga Kiswah Kakbah yang Jadi Kain Termahal di Dunia
Kiswah Kakbah. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kiswah atau kain penutup Kakbah di Masjidil Haram Makkah diganti pada 1 Muharram 1445 Hijriah. Tahun ini menjadi tahun kedua dilakukannya penggantian penutup Kakbah pada 1 Muharram.

Sebelumnya, proses penggantian dilakukan setiap 9 Zulhijjah ketika jamaah haji melaksanakan Wukuf di Arafah.

 BACA JUGA:

Setiap tahun kiswah kakbah selalu mengalami penggantian dengan biaya sekitar 25juta riyal atau setara Rp100 miliar. Memakai produksi dengan bahan termahal di dunia.

Kiswah terbuat dari bahan sutra Itali sebanyak 760 kilogram (kg) serta emas seberat 120 kg dan 100 kg perak yang berasal dari Jerman. Dengan ukuran sebesar 6,3 m x 3,3 m terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Asmaul Husna di kiswah Kakbah. Ayat yang termuat juga memiliki ragam bentuk, seperti kotak, panjang dan lainnya.

 BACA JUGA:

Asisten Wakil Sekretaris Majma' Malik Abdul Aziz li Kiswatil Ka'bah Al-Musyarrafah Ir Faris Al Mathrafi, pada 27 Juli 2022 memaparkan bahwa penggantian kain kiswah pada 1 Muharram, dilakukan atas perintah Raja Salman. Proses pembuatan kiswah Kakbah dari awal hingga selesai memakan waktu 8 - 10 bulan, lalu diteruskan pada 1 Muharram.

Halaman:
1 2
