6 Fakta Uji Coba LRT Jabodebek Dihentikan, Masyarakat Masih Bisa Naik?

JAKARTA – Uji coba Light Rail Transit (LRT) dihentikan sementara mulai 17-20 Juli.

Keputusan ini berasal dari hasil Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Uji Coba Terbatas LRT Jabodebek pada Sabtu 15 Juli 2023 lalu.

BACA JUGA:

Merespon hal ini, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal berharap semuanya akan baik-baik saja.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini, semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat segera mencoba LRT Jabodebek," ungkap Risal dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Juli 2023.

BACA JUGA:

Berikut 6 fakta dibalik uji coba LRT yang dihentikan dirangkum Okezone, Sabtu (22/7/2023):

1. Penyempurnaan Sistem

Risal berkata sekalipun uji coba ini berjalan dengan lancar, akan tetapi perlu ada optimasi pada sistem software terlebih dahulu.

2. Trial Run

Setelah keseluruhan optimasi software selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan kinerja sistem pada 21-23 Juli.

Sampai saat kinerjanya dikatakan cukup dan sesuai, barulah memasuki masa uji coba oleh publik.