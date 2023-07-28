Advertisement
HOME FINANCE

BRI Catat Pertumbuhan Asset Under Management Tumbuh 20,42 Persen per Semester I-2023

Imam Rachmawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:50 WIB
BRI Catat Pertumbuhan Asset Under Management Tumbuh 20,42 Persen per Semester I-2023
Foto: dok. BRI
A
A
A

JAKARTA – Komitmen untuk terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya terus ditunjukkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk atau BRI. Hal ini ditunjukkan salah satunya lewat akselerasi kinerja bisnis wealth management.

Sepanjang semester I-2023, dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) tumbuh 20,42 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY), dengan peningkatan jumlah nasabah mencapai sebesar 19,84 persen yoy di periode tersebut.

Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, bahwa selama ini perseroan senantiasa memperkuat strategi dan mengedukasi terkait pentingnya pengelolaan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Peningkatan minat masyarakat dalam investasi telah mengantarkan pertumbuhan kinerja wealth management,” ujarnya.

Foto: dok. BRI

Dalam mengoptimalisasi sinergi di BRI Group, BRI terus melakukan kolaborasi dengan anak perusahaan terkait layanan wealth management.

BRI juga turut serta dalam meningkatkan kapabilitas karyawannya melalui akselerasi sertifikasi bidang pengelolaan keuangan secara masif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan financial advisory BRI kepada nasabah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2 3
