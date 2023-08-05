Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa Gaji Buruh di Luar Negeri Besar? Ternyata Ini Pendorongnya

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:10 WIB
Kenapa Gaji Buruh di Luar Negeri Besar? Ternyata Ini Pendorongnya
Kenapa Gaji Buruh di Luar Negeri Besar? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa gaji buruh di luar negeri besar? Menarik untuk diulas karena buruh menjadi salah satu pekerjaan yang banyak diminati, termasuk di Indonesia.

Bicara soal bekerja, banyak sebagian orang beralasan mengapa ingin bekerja. Ada yang mengatakan bekerja untuk menghasilkan uang. Walaupun mayoritas orang menyetujui ide “bekerja untuk menghasilkan uang”, ternyata ide tersebut belum tentu 100% benar.

Tetapi ada juga sekelompok orang lainnya yang memiliki cara pandang yang berbeda mengenai bekerja. Jika setuju dengan ide bekerja untuk menghasilkan uang, pastinya pernah berpikir kenapa seseorang kerja di luar negeri lebih besar penghasilannya di bandingkan di dalam negeri.

Padahal pekerjaannya sama-sama menjadi asisten rumah tangga, ternyata penghasilan asisten rumah tangga di luar negeri lebih besar dibandingkan asisten rumah tangga di Indonesia.

Melansir dari berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023), mengapa gaji buruh di luar negeri lebih besar dibandingkan di Indonesia?

Faktor tinggi harga barang dan jasa di luar negeri membuat biaya hidup sehari-hari ikut tinggi, sehingga gaji/upah menyesuaikan. Banyak juga negara yang menyediakan gaji tinggi berstatus sebagai negara dengan biaya hidup terbesar.

Tak hanya itu, Sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja yang tersedia tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga perusahaan di luar negeri masih bisa menetapkan standar upah yang tinggi karena tidak kelebihan sumber daya manusia dengan porsinya masing-maisng.

Di negara luar faktor gaji/upah juga dipengaruhi oleh kemajuan sektor industri dan jasa. Harga barang pokok yang kudang masih tidak stabil juga mempengaruhi daya beli masyarakat suatu negara.

Ini yang paling utama, nilai tukar rupiah yang lebih rendah dibandingkan dengan dolar, euro atau mata uang lainnya. Dengan itu membuat gaji/upah di Indonesia lebih di bawah jika dibandingkan di luar negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement