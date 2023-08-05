Kenapa Gaji Buruh di Luar Negeri Besar? Ternyata Ini Pendorongnya

JAKARTA - Kenapa gaji buruh di luar negeri besar? Menarik untuk diulas karena buruh menjadi salah satu pekerjaan yang banyak diminati, termasuk di Indonesia.

Bicara soal bekerja, banyak sebagian orang beralasan mengapa ingin bekerja. Ada yang mengatakan bekerja untuk menghasilkan uang. Walaupun mayoritas orang menyetujui ide “bekerja untuk menghasilkan uang”, ternyata ide tersebut belum tentu 100% benar.

Tetapi ada juga sekelompok orang lainnya yang memiliki cara pandang yang berbeda mengenai bekerja. Jika setuju dengan ide bekerja untuk menghasilkan uang, pastinya pernah berpikir kenapa seseorang kerja di luar negeri lebih besar penghasilannya di bandingkan di dalam negeri.

Padahal pekerjaannya sama-sama menjadi asisten rumah tangga, ternyata penghasilan asisten rumah tangga di luar negeri lebih besar dibandingkan asisten rumah tangga di Indonesia.

Melansir dari berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023), mengapa gaji buruh di luar negeri lebih besar dibandingkan di Indonesia?

Faktor tinggi harga barang dan jasa di luar negeri membuat biaya hidup sehari-hari ikut tinggi, sehingga gaji/upah menyesuaikan. Banyak juga negara yang menyediakan gaji tinggi berstatus sebagai negara dengan biaya hidup terbesar.

Tak hanya itu, Sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja yang tersedia tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga perusahaan di luar negeri masih bisa menetapkan standar upah yang tinggi karena tidak kelebihan sumber daya manusia dengan porsinya masing-maisng.

Di negara luar faktor gaji/upah juga dipengaruhi oleh kemajuan sektor industri dan jasa. Harga barang pokok yang kudang masih tidak stabil juga mempengaruhi daya beli masyarakat suatu negara.

Ini yang paling utama, nilai tukar rupiah yang lebih rendah dibandingkan dengan dolar, euro atau mata uang lainnya. Dengan itu membuat gaji/upah di Indonesia lebih di bawah jika dibandingkan di luar negeri.