6 Fakta Bangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung tapi Lupa Akses Jalan ke Stasiun

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo geram akses stasiun Kereta Cepat Jakarta (KCJB) ke jalan tol dan jalan utama kenapa tidak dibarengi dengan perencanaan pembuatan akses jalan ke stasiun.

Ternyata baru di bangun pada akhir November 2022. Sedangkan saat itu pembangunan stasiun KCJB sudah hampir rampung.

Okezone merangkum fakta-fakta, Minggu (6/8/2023), inilah kenapa kereta cepat tapi lupa akses jalan dari stasiunnya.

1. Masi dalam Tahap Pembangunan

Akses yang menghubungkan stasiun Kereta Cepat dan jalan tol dan utama masih dalam tahap konstruksi. Dia memastikan finalisasi atas pembangunan tersebut rampung akhir tahun ini. Sayangnya, pembangunan akses jalan tersebut lamban, lantaran operasional KCJB akan diresmikan Agustus tahun ini.

2. Tidak Memiliki Akses Jalan

Kereta Cepat Jakarta-Bandung ternyata tak memiliki akses jalan bagi penumpang. Padahal, saat itu pembangunan stasiun KCJB sudah hampir rampung.

3. Jokowi Akan Naik Kereta Cepat

Presiden Jokowi telah mengkonfirmasi akan naik kereta modern ini pada 1 September 2023, dan kemungkinan diresmikan bersama dengan Perdana Menteri China 6 September 2023 mendatang.

4. Adanya keteledoran

Ini stupid juga, kok bisa kelewatan. Stasiun jadi, kereta ada, belum dibikin jalan di depannya. Itu bisa kelewatan juga. Saya bilang ini gimana perencanaannya, masalah jalan enggak ada, baru sekarang mau dibangun," kata Wamen Tiko saat ditemui di TMII, Selasa 1 Agustus 2023.

"Saya miss satu hal, November tahun lalu saya baru realize kita lupa mikirin akses stasiun, ini saya sebel juga waktu kemarin sama anak-anak KAI, jadi akses stasiunnya itu belum dipikirin Halim, Karawang, itu tidak ada akses jalan ke tol sama jalan besar," katanya.