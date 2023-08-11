Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 5 Aksi Emiten Hari Ini, Ada EAST hingga SOCI

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:11 WIB
Daftar 5 Aksi Emiten Hari Ini, Ada EAST hingga SOCI
Daftar 5 Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang disampaikan pada hari ini. Mulai dari PT Eastparc Hotel Tbk hingga T Eastparc Hotel Tbk.

Mengutip informasi saham BEI, Jumat (11/8/2023), para emiten tersebut ada yang menyampaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen.

Berikut daftar aksi emiten hari ini.

1. APIA

Informasi Pembayaran Pokok seri APIA01ACN2 ke 1.

2. ASDF

Informasi Pembayaran Kupon seri ASDF04CCN2 ke 18.

3. EAST

Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT Eastparc Hotel Tbk.

4. MORA

Informasi Pembayaran Ijarah Fee seri SIMORA01ACN2 ke 12.

5. SOCI

Pemberitahuan RUPS Rencana c di Jakarta.

Sebagai informasi, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pencapaian ini menandai adanya prospek positif terhadap pasar modal Indonesia. Dari 200 instrumen efek yang diincar, sedikit lagi bursa akan mencapai targetnya.

"Target kita saat ini dari seluruh instrumen efek telah lebih dari 90 persen," kata Nyoman saat ditemui di Gedung BEI siang ini.

