Mengenal Sy Bersaudara Orang Terkaya Filipina 2023 yang Punya Harta Rp218 Triliun

JAKARTA - Sy Bersaudara merupakan orang terkaya di Filipina tahun 2023 versi Forbes.

Dia adalah pewaris perusahaan group yang dibentuk oleh almarhum Henry Sy Sr, menempati posisi pertama orang terkaya Filipina.

Dilansir Forbes, Sy Bersaudara memiliki harta kekayaan sebesar USD14,4 miliar atau setara Rp218 triliun. (Kurs: Rp15.198/USD).

Harta kekayaan Sy Bersaudara berasal dari saham yang dimiliki oleh grup SM Investments dan SM Prime yang diperdagangkan secara publik.

Pasalnya, mereka saat ini menerima warisan untuk mengelola perusahaan yang dibangun sang ayah Henry Sy Senior yaitu SM Investments dan SM Prime.

Di mana saham SM Investments menjadi andalan mereka.