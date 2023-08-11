Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Sy Bersaudara Orang Terkaya Filipina 2023 yang Punya Harta Rp218 Triliun

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:02 WIB
Mengenal Sy Bersaudara Orang Terkaya Filipina 2023 yang Punya Harta Rp218 Triliun
Sy Bersaudara jadi orang terkaya Filipina 2023. (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Sy Bersaudara merupakan orang terkaya di Filipina tahun 2023 versi Forbes.

Dia adalah pewaris perusahaan group yang dibentuk oleh almarhum Henry Sy Sr, menempati posisi pertama orang terkaya Filipina.

 BACA JUGA:

Dilansir Forbes, Sy Bersaudara memiliki harta kekayaan sebesar USD14,4 miliar atau setara Rp218 triliun. (Kurs: Rp15.198/USD).

Harta kekayaan Sy Bersaudara berasal dari saham yang dimiliki oleh grup SM Investments dan SM Prime yang diperdagangkan secara publik.

Pasalnya, mereka saat ini menerima warisan untuk mengelola perusahaan yang dibangun sang ayah Henry Sy Senior yaitu SM Investments dan SM Prime.

Di mana saham SM Investments menjadi andalan mereka.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement