Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Mudah Daftar Penerima Bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023, Simak Ya!

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:02 WIB
Ini Cara Mudah Daftar Penerima Bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023, Simak Ya!
Bansos cair pada Agustus 2023 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini Cara mudah daftar dan cek penerima bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023. Bansos tersebut masih terus dicairkan hingga bulan ini.

Dana bansos dicairkan melalui Kementerian Sosial (kemensos) pada tahap ketiga termasuk bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PHK) dan bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

Pemerintah melalui Kemensos akan terus mengulirkan bansos 2023 PKH atau BPNT di tahun 2023.

Nantinya bantuan sosial BNPT Kartu Sembako atau PHK 2023 akan diberikan kepada keluarga yang tercatat dan telah sesuai dalam data Kemensos.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penerima bansos perlu berhati-hati menghindari link penipuan yang mungkin sudah pernah atau akan ditawarkan kepada Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185836/rupiah-ZzGJ_large.jpeg
Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185533/blt-agvO_large.jpg
Bansos BLT Kesra 2025 Cair Berapa Kali? Ini Fakta hingga Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185365/rupiah-9ejM_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Kemenkeu: Masyarakat Langsung Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184346/blt-saF4_large.png
Begini Cara Memastikan BLT Kesra Rp900.000 yang Belum Kunjung Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement