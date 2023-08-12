Ini Cara Mudah Daftar Penerima Bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023, Simak Ya!

JAKARTA – Ini Cara mudah daftar dan cek penerima bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023. Bansos tersebut masih terus dicairkan hingga bulan ini.

Dana bansos dicairkan melalui Kementerian Sosial (kemensos) pada tahap ketiga termasuk bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PHK) dan bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

Pemerintah melalui Kemensos akan terus mengulirkan bansos 2023 PKH atau BPNT di tahun 2023.

Nantinya bantuan sosial BNPT Kartu Sembako atau PHK 2023 akan diberikan kepada keluarga yang tercatat dan telah sesuai dalam data Kemensos.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penerima bansos perlu berhati-hati menghindari link penipuan yang mungkin sudah pernah atau akan ditawarkan kepada Anda.