HOME FINANCE HOT ISSUE

Fakta Sistem 4 In 1 Bakal Kurangi Kendaraan untuk Tingkatkan Kualitas Udara Jakarta

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:06 WIB
Fakta Sistem 4 In 1 Bakal Kurangi Kendaraan untuk Tingkatkan Kualitas Udara Jakarta
Fakta Sistem 4 in 1 Bakal Diterapkan di Jakarta. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Sistem 4 in 1 bakal dipilih pemerintah untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek. Jadi mobil yang akan melintas Jakarta utamanya harus berisi empat orang.

Berikut empat fakta sistem 4 In 1 diterapkan untuk tingkatkan kualitas udara Jakarta yang dirangkum Okezone, Minggu (20/08/2023).

1. Pertimbangan Menerapkan Sistem 4 In 1

“Dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, dan Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai polusi udara di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 14 Agustus 2023.

Sistem 3 in 1 yang sempat masif diterapkan di Jakarta pada beberapa tahun lalu merupakan sistem pembatasan mobil dengan kriteria mobil diizinkan melintas di kawasan tertentu jika digunakan minimal oleh tiga orang dalam waktu yang bersamaan.

2. Tujuan Penerapan Sistem 4 In 1

Menhub mengatakan pertimbangan penerapan 4 in 1 karena tingkat utilitas kendaraan di Jabodetabek hanya digunakan oleh satu atau dua orang per kendaraan. Hal itu membuat jumlah kendaraan semakin tinggi sehingga meningkatkan jumlah emisi gas buang ke udara.

Selain mempertimbangkan 4 in 1, pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum mengenai syarat emisi bagi kendaraan yang ingin melintas di Jabodetabek.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
